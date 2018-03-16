Финансы будущего: всё о криптовалюте и не только
Молодежь, устремленная в сторону вопросов экономических, собралась в Пермском классическом университете. Межвузовский форум был посвящен финансам будущего. И речь шла не только и не столько о криптовалюте.
Елена Лопатина, студентка экономического факультета ПГНИУ: "Хочу устроиться на хорошую работу с перспективой карьерного роста".
Чтобы достичь этой цели, студентам нужно как минимум знать, как зарабатывать после окончания вуза, как грамотно распоряжаться деньгами и инвестировать.
Елена Лопатина, студентка экономического факультета ПГНИУ: "Сейчас наиболее актуально как раз вложения и инвестиции в новые деньги - криптовалюту - на данном форуме это можно всё узнать".
Финтех-эксперт Игорь Грабуча сегодня рассказывает о сервисах, способных изменить жизнь. Ещё недавно, чтобы заплатить за коммуналку, нужно было отстоять очередь, теперь достаточно пары кликов на смартфоне. Дальше - проще: в июле в России появится Единая биометрическая система, которая призвана экономить самое дорогое - время.
Форум - только одно из событий, предусмотренных госпрограммой повышения финансовой грамотности в Пермском крае. Такие же проводятся для предпринимателей, пенсионеров, социальных работников. Сегодня слушателями и активными участниками стали более 300 студентов.
Елена Чугарина, министр финансов Пермского края: "Наша задача - дать сегодня знания молодым людям, как правильно пользоваться, как минимизировать риски, с которыми они сталкиваются при использовании всех этих инструментов".
В качестве экспертов - владельцы большого бизнеса и те, кто только начинают развивать своё дело, финансовые консультанты и преподаватели.
На площадках форума обсуждают не только темы, понятные увлечённым студентам-экономистам, но и то, о чём ребята просто разговаривают на переменах. Девчонкам наверняка будет интересно, «как одеваться на 5 тысяч рублей, а выглядеть на 1 биткоин». К слову, сегодня это в сто раз больше.
Вот и Елене с подругами информацию о криптовалюте приятно разбавить разговорами о моде и красоте: создание имиджа для экономиста - тоже часть работы.
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