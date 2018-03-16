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Финансы будущего: всё о криптовалюте и не только

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ПГНИУ

Молодежь, устремленная в сторону вопросов экономических, собралась в Пермском классическом университете. Межвузовский форум был посвящен финансам будущего. И речь шла не только и не столько о криптовалюте. 

Елена Лопатина, студентка экономического факультета ПГНИУ: "Хочу устроиться на хорошую работу с перспективой карьерного роста".

Чтобы достичь этой цели, студентам нужно как минимум знать, как зарабатывать после окончания вуза, как грамотно распоряжаться деньгами и инвестировать.

Елена Лопатина, студентка экономического факультета ПГНИУ: "Сейчас наиболее актуально как раз вложения и инвестиции в новые деньги - криптовалюту - на данном форуме это можно всё узнать".

Финтех-эксперт Игорь Грабуча сегодня рассказывает о сервисах, способных изменить жизнь. Ещё недавно, чтобы заплатить за коммуналку, нужно было отстоять очередь, теперь достаточно пары кликов на смартфоне. Дальше - проще: в июле в России появится Единая биометрическая система, которая призвана экономить самое дорогое - время.

Форум - только одно из событий, предусмотренных госпрограммой повышения финансовой грамотности в Пермском крае. Такие же проводятся для предпринимателей, пенсионеров, социальных работников. Сегодня слушателями и активными участниками стали более 300 студентов.

Елена Чугарина, министр финансов Пермского края: "Наша задача - дать сегодня знания молодым людям, как правильно пользоваться, как минимизировать риски, с которыми они сталкиваются при использовании всех этих инструментов".

В качестве экспертов - владельцы большого бизнеса и те, кто только начинают развивать своё дело, финансовые консультанты и преподаватели.

На площадках форума обсуждают не только темы, понятные увлечённым студентам-экономистам, но и то, о чём ребята просто разговаривают на переменах. Девчонкам наверняка будет интересно, «как одеваться на 5 тысяч рублей, а выглядеть на 1 биткоин». К слову, сегодня это в сто раз больше.

Вот и Елене с подругами информацию о криптовалюте приятно разбавить разговорами о моде и красоте: создание имиджа для экономиста - тоже часть работы.

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество, Экономика, Образование

Опубликовано: 16.03.2018 в 10:24 в рубрике - Вести Пермь

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