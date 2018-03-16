Виновника смертельного ДТП заключили под домашний арест

Ленинский районный суд Перми заключил под домашний арест на два месяца 25-летнего Александра Глизинева. Ранним утром 12 марта автомобиль, за рулем которого находился Глизинев, на большой скорости выехал на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил машину скорой помощи, которая везла пациента в больницу. В итоге шесть человек пострадали, одна из них, пассажирка легкового авто позже скончалась в реанимации. Сам Глизинев скрылся с места ДТП и был задержан лишь спустя 12 часов. Однако помещать виновника аварии в СИЗО не стали. У молодого человека хорошие характеристики, есть награда Министерства обороны. На ближайшие два месяца ему разрешено общаться только с матерью и сестрой и выходить во двор на 2 часа в сутки. Телефонные звонки и социальные сети – под запретом.