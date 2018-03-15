Архив Пермского края представил рассекреченные документы

Документы секретные и просто интересные. День открытых дверей прошел в Государственном архиве Пермского края. Посетителям представили, например, ранее недоступные чертежи военных катеров и исторические документы. О чем в 1605 году Лжедмитрий I просил жителей Верхотурья?

Вот, пожалуй, самое интересное на дне открытых дверей в архиве – рассекреченные документы. Посмотреть их без специальных белых перчаток нельзя. К примеру, сейчас передо мной кусочек советской оборонительной системы на воде.

Конкретно эти сети не должны были пропустить врага под водой. А, к примеру, вот этот катер - над ней. Его чертежи тоже рассекретили. На сегодняшний день таких машины всего три. Работают они теперь на гражданских линиях. Еще одна стоит в качестве памятника около предприятия, которое его когда-то и выпускало - завод «Кама» на правом берегу Перми. Гриф «секретно» сняли со многих любопытных документов.

Четыре мастер-класса организовано в Государственном архиве Пермского края. Узнать можно, к примеру, из каких документов почерпнуть информацию о собственной семье, какие фотографии были в моде в начале двадцатого века, или попытаться прочитать, о чем писали в указах российские монархи. Получается, по крайней мере, не с первого раза.

Святая святых - хранилище. Сюда пускают далеко не всех и тем более не всегда. Но сегодня - можно.

Здесь хранится самый старый документ - послание Лжедмитрия первого жителям Верхотурья, просил отправить крестьян на службу. Или радиоточка 40-х годов, вероятно, это один из тех динамиков, через который советские люди услышали о победе в Великой Отечественной войне.

В этом году Пермский архив стал вторым на всероссийском конкурсе. Говорят, победа придает желание работать. Вот так, доступно для всех, подобные дни открытых дверей будут регулярными. А еще недавно документы под грифом «секретно» - доступными всем.