Пермь. Вести-Спорт
Летающий лыжник Евгений Климов сейчас находится в Осло. На 14-м этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина прикамец помог мужской сборной России на трамплине высотой 134 метра финишировать восьмыми. Победила сборная хозяев - норвежцы.
Пермячка Ирина Гуляева выиграла бронзовую медаль на Паралимпиаде в Пхёнчхане. В шаге от пьедестала в альпийской комбинации среди спортсменов с физическими особенностями остановилась другая представительница Прикамья Мария Папулова.
Боевые искусства - в бесплатном формате. Одна из пермских школ айкидо взялась обучать детей навыкам самого молодого из восточных единоборств безвозмездно.
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