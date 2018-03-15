Пермь. Вести-Спорт

Летающий лыжник Евгений Климов сейчас находится в Осло. На 14-м этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина прикамец помог мужской сборной России на трамплине высотой 134 метра финишировать восьмыми. Победила сборная хозяев - норвежцы.

Пермячка Ирина Гуляева выиграла бронзовую медаль на Паралимпиаде в Пхёнчхане. В шаге от пьедестала в альпийской комбинации среди спортсменов с физическими особенностями остановилась другая представительница Прикамья Мария Папулова.

Боевые искусства - в бесплатном формате. Одна из пермских школ айкидо взялась обучать детей навыкам самого молодого из восточных единоборств безвозмездно.