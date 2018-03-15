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Пермские математики отметили День числа Пи

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день ПИ

«День числа Пи - интегрировано для программируемых». Под таким девизом профессиональный праздник отметили пермские математики. На сцене студенческого дворца культуры любители точных наук соревновались в чувстве юмора. В зале собрались студенты, преподаватели, выпускники и друзья механико-математического факультета классического университета. После творческой части из числа математиков выбрали самого умного, спортивного, творческого и общественно полезного. Кроме того, грамоты получили школьники, прошедшие во второй этап всероссийской олимпиады по математике и информатике.

Неофициальный праздник  день числа Пи придумал физик из Сан-Франциско Ларри Шоу. Он заметил, что в системе записи дат (месяц/число) дата 14 марта - 3/14 - и время 1:59:26 совпадает с первыми разрядами числа Пи = 3,1415926. Вот и вся история торжества. Математикам такая точность приглянулась, и теперь этот день они отмечают как профессиональный праздник. Примечательно, что в этот же день родился Альберт Эйнштейн - создатель теории относительности.

Андрей Кузнецов, декан механико-математического факультета ПГНИУ: "В этот день надо любить математику, хотя бы один день в году надо любить математику, любить математиков. С цифрами лучше математиков работают экономисты, математики - они ленивые, они с цифрами работать не любят, они заменяют их на формулы, выводят законы, закономерности. Отдают программистам. Программисты превращают в программы".

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 15.03.2018 в 15:57 в рубрике - Вести Пермь

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