Молодым семьям помогут жилищными сертификатами

Одной из тем обсуждения на заседании краевого правительства стали социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья. Как заявлено, в этом году поддержку от государства получат более тысячи семей. На эти цели выделят почти 230 млн. Поддержку можно будет использовать для погашения остатков долга по ипотеке, первоначальный платеж по ипотеки, приобретение жилья по договору купли-продажи. Жилищные сертификаты планируют предоставить семьям до 1 мая.

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Уже сейчас коллеги ведут работу по обновлению реестра, списки сформированы, они уже информируют молодые семьи, чтобы они готовили необходимые пакеты документов".