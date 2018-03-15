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На ликвидацию аварийного жилья выделят 1,3 млрд рублей

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аварийное жилье

Программу ликвидации аварийного жилья на ближайшую трехлетку обсудили на заседании краевого правительства. На эти цели только из краевого бюджета планируют выделить около 1 млрд 300 млн рублей. Под программу попадут многоквартирные дома, расположенные в границах одного квартала, стоящие на земельных участках, где планируют построить объекты социальной и транспортной инфраструктуры, и дома, которые уже частично расселили. Снос и продажу будут осуществлять муниципалитеты. Все вырученные средства направят на дальнейшее расселение. До 2020 года в Прикамье планируют расселить около 60 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Процессы тяжелые, идут они не просто. Более того, предусмотреть возможность муниципалитетам расселять в опережающем режиме. То есть если дом поставили на 2020 год, пусть уже сейчас начинают работу".

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 15.03.2018 в 15:09 в рубрике - Вести Пермь

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