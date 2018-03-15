Студенты помогают кошачьему приюту

В Пермском классическом университете стартовала двухдневная акция по сбору вещей для частного кошачьего приюта "Матроскин". Помочь братьям нашим меньшим можно с 12:30 до 13:30 на первом этаже пятого корпуса. Приют особо нуждается в кошачьем корме, наполнителях, лекарствах для животных, впрочем, помочь можно и деньгами. Приют недавно пережил экстренный переезд на новое место и сегодня как никогда нуждается в поддержке неравнодушных к животным горожан.

Александра Никифорова, студентка ПГНИУ: "Влажные и сухие корма, кошачьи туалеты, подстилочки, игрушки – все, что котикам нужно для комфортной жизни. Это все отправится после сбора в приют «Матроскин».