В Прикамье вернутся зимние морозы
В конце недели в Пермский край вернутся настоящие зимние морозы. Из-за ультраполярного вторжения холодного воздуха из Арктики в регионе похолодает до 20 градусов мороза и ниже.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "На этот раз к нам может поступить воздушная масса из центральной Арктики. Сегодня на Ямале уже до -43 градусов температура упала, что даже для них совершенно экстремальное значение. Вторжение произойдет сначала на европейскую часть России, а затем доберется и до нас. Предварительно, похолодание может начаться утром в субботу. В воскресенье погода может оказаться более похожей на середину зимы – с дневной температурой около -10С, а ночью до -20С. Наиболее сильные холода будут по северу края. Там вообще ожидается достаточно длительный морозный период со средней температурой около -15С".
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