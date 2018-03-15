В Чернушке обсудили будущее района и города
В Чернушке обсудили будущее района и города. Здесь это происходит в формате общего сбора жителей. Так удается выявлять действительно актуальные задачи. Как это происходит?
В зале чернушинского музея можно отследить, как развивался районный центр. Свидетельства участников - это фотографии и воспоминания тех, кто строил Чернушку.
Развитие района и города Татьяна Комышева обсудила сегодня на встрече с краевым парламентарием Олегом Третьяковым. Время идёт, меняются запросы, и каждый направлен на развитие территории.
Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Был вопрос задан по обеспечению школой города Чернушки, и мы знаем, что эта школа попала в программу, правда, 2022 года, и самое главное, что она там есть, и это тоже немаловажный показатель".
Образование, здравоохранение, культура, спорт - формат массового обсуждения актуальных тем был выбран в прошлом году, зарекомендовав себя с положительной стороны.
Понятно, что один зал не вместит всех желающих обсудить насущные вопросы, поэтому встречи проходят на разных площадках.
Вот один из примеров - в прошлом году сотрудники районной больницы обратились к депутату за помощью в плане оборудования новых боксов для станции скорой помощи. Результат оценили все медицинские сотрудники.
Андрей Петкогло, старший фельдшер станции скорой помощи Чернушинской ЦРБ: "Этот гараж новый, с новыми хорошими удобствами, как для автомобилей, так и для сотрудников, для водителей. И среди плюсов мы отмечаем, что все машины автотранспорта нашего, скорой медицинской помощи, все находятся в тепле, и те которые на линии. Здесь хорошая вентиляция, просторно".
Что касается обращений к депутату, их поступило почти полторы тысячи. Порядка 70 процентов уже решено на уровне депутатской приёмной. В планах на 2018 год - контроль за обустройством центральной площади города перед ДК «Нефтяник», ремонт домов культуры, школ и информационно-досуговых центров на территории района.
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