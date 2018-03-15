ДТП с экологическими последствиями

Дорожно-транспортное происшествие с экологическими последствиями. В районе улицы Промышленная 45-тонный бензовоз, пересекая нерегулируемый железнодорожный переезд, столкнулся с тепловозом, который двигался от одного из промышленных предприятий города. В результате машину опрокинуло и протащило несколько метров. К счастью, водитель не пострадал. На землю вылилось порядка 25 тонн нефтепродуктов. На месте уже закончили снимать пострадавший грунт, скорее всего, его вывезут на специальный полигон. По предварительной информации, 41-летний водитель бензовоза пересёк железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло ДТП.

Татьяна Грохова, старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по городу Перми: "По предварительным данным, нарушил пункт правил 15.3 правил дорожного движения, выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд. В результате ДТП пострадавших нет. Но данное нарушение правил дорожного движения влечет за собой наказание, вплоть до лишения права управления".