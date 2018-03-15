ДТП с экологическими последствиями
Дорожно-транспортное происшествие с экологическими последствиями. В районе улицы Промышленная 45-тонный бензовоз, пересекая нерегулируемый железнодорожный переезд, столкнулся с тепловозом, который двигался от одного из промышленных предприятий города. В результате машину опрокинуло и протащило несколько метров. К счастью, водитель не пострадал. На землю вылилось порядка 25 тонн нефтепродуктов. На месте уже закончили снимать пострадавший грунт, скорее всего, его вывезут на специальный полигон. По предварительной информации, 41-летний водитель бензовоза пересёк железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло ДТП.
Татьяна Грохова, старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по городу Перми: "По предварительным данным, нарушил пункт правил 15.3 правил дорожного движения, выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд. В результате ДТП пострадавших нет. Но данное нарушение правил дорожного движения влечет за собой наказание, вплоть до лишения права управления".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Избиратели без сувениров не останутся
Олимпийцы получили благодарность земляков и полмиллиона в придачу
Пропали школьники: возбуждено уголовное дело
В Прикамье прошел День доброго кино
Арнольд Райник дарит пермским женщинам стихи
Слово о Горьком
Пермь. Новости культуры 13.03.2018
«Я испугался и оставил место ДТП»
Лирика большого города
В Пермском цирке выступает 6-метровый артист
Добавить комментарий: