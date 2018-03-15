В гости к святой

Радостное для многих верующих продолжение получила история с самой большой в Пермском крае иконой Матроны Московской. Изображение святой во весь рост, написанное по всем церковным канонам, одна из прихожанок подарила храму Митрофана Воронежского, который располагается в Перми на Комсомольском проспекте, 6. Теперь икону дополнила частичка чудотворных мощей. И она останется здесь навсегда.

Сегодня поток желающих поклониться этой иконе иссяк. Кто знал о том, что в храм везут частицу мощей одной из самых почитаемых в России святых, приходили их встречать. Тогда и поклонились.

Татьяна Кагарманова: "Икона и мощи, когда привезли, здесь было очень много народу. У меня это одна из любимых и почитаемых святых".

Маленький крестик с миниатюрным ковчегом посередине расположился внизу самой большой в Прикамье иконы Матроны Московской. Внутри - частичка мощей святой. Как говорят священнослужители, сама по себе она чудес не творит, но дарует веру, а уж та может и горы свернуть.

Жизнь самой Матроны легкой не назвать. Родилась слепой, позже отнялись и ноги. Сверстники дразнили ее и били крапивой. Но, скорее, потому что боялись. Верующие называют это прозорливостью. Проще - дар предвидения. Скончался местный священник или загорелся соседский дом, ей это было известно заранее.

Юрий Кищук, пресс-секретарь Пермской епархии: "Она ничего не видела телесными очами, но Господь дал ей такой дар. Мы не вправе просить у Бога такой же дар прозорливости, но мы можем просить у Бога дать такую же силу веры".

Поклониться Матроне Московской в Перми сейчас можно в нескольких местах. До 25 марта в храме иконы Божией Матери на Лодыгина. И на Комсомольском проспекте, 6 в храме Митрофана Воронежского.

В самом центре города нет ни очередей, ни ажиотажа, такая ситуация, пожалуй, не должна смущать, ведь, вероятно, только оставшись наедине, можно рассказать или попросить о самом сокровенном.