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Избиратели без сувениров не останутся
В избиркоме Пермского края представили сувениры, которые будут вручать в день выборов 18 марта. На память о первом голосовании 18-летние избиратели получат обложки для паспорта и магниты - это в дополнение к календарикам и флажкам, которые вручат всем избирателям в возрасте до 35 лет. Всего заготовлено 10 тысяч подарков для впервые голосующих, около 400 тысяч флажков, а также 2 миллиона карманных календарей.
Антон Маклаев, член Избирательной комиссии Пермского края: "Все избиратели без исключения получат календарик с символикой выборов, он действует как в этом году, так и частично на следующий год. Таким образом, каждый избиратель останется с каким-то памятным символом".
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