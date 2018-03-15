Олимпийцы получили благодарность земляков и полмиллиона в придачу
Губернатор Максим Решетников благодарил за волю к победе прикамских олимпийцев. На встречу пришли фристайлеры Регина Рахимова и Александр Смышляев, летающая лыжница Анастасия Баранникова и их тренеры.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Спорт для нас важен, и важно, чтобы молодёжь понимала, что можно от самых простых вещей дойти до самых-самых олимпийских высот. Для нас это демонстрация. От лица жителей края хотелось поблагодарить вас, спортсменов, за вашу работу, и конечно, и тренеров, потому что спортсмены из ниоткуда не берутся".
Еще один пермский олимпиец - летающий лыжник Евгений Климов - на встречу прийти не смог. Он сейчас в Осло в составе мужской сборной России на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Но он, как и все остальные пермские спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх в Пхенчхане, а также их тренеры, получит из краевого бюджета 575 тысяч рублей.
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