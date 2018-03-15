Пропали школьники: возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы привлечь все силы и средства для поиска 12-летней Виктории Кобяковой из Перми. Ее родители сообщили, что девочка пропала еще 12 марта по пути от остановки общественного транспорта до школы. Весь день и вечер волонтеры осматривали выделенный район поисков. Следователи и полиция в это же время выясняли, что вместе с Викой пропал еще один ученик из ее школы. Мальчику 14 лет. Сейчас одна из основных версий случившегося базируется на том, что ребята где-то вместе.

пропали

Андрей Олин, помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, рассказал: "Девочку мама довезла до остановки улица Старцева, после чего она должна была зайти к подруге и пойти в школу, но в образовательном учреждении она так и не появилась. В настоящее время ее место нахождения неизвестно. Аналогичным образом мальчик оставался дома, когда его мама ушла на работу, он должен был пойти в школу, но в школе не появился и также пропал без вести". 

 Следователи  обращаются к жителям Перми и Пермского края за помощью в розыске девочки. Все, кто располагает информацией о местонахождении и обстоятельствах их исчезновения, могут  сообщить об этом по телефонам в Перми: 249-54-55, 263-31-10, 263-43-00, 8-922-24-10-100 или 02. Анонимность сообщений гарантируется.

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 15.03.2018 в 09:18 в рубрике - Вести Пермь

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