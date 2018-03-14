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← Пермь. Новости культуры 13.03.2018

Арнольд Райник дарит пермским женщинам стихи →

Слово о Горьком

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Горький

В Пермской художественной галерее открылась выставка «Слово о Горьком», посвященная 150-летию со дня рождения писателя. Эта выставка – попытка рассказать о личности Максима Горького, дать возможность зрителю прикоснуться к искусству ХХ века и к судьбе одного из его творцов. В основе выставки – произведения из разных коллекций Пермской галереи: живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, плаката, собранные в 1920-1970-е годы. Коллекция позволяет представить много интересных и редких экспонатов. Прижизненные портреты Горького 1930-х годов, когда складывалась иконография писателя, раскрывают разные грани эпохи и личности самого Горького.

 

Метки: в Перми, Культура

Опубликовано: 14.03.2018 в 16:00 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермь. Новости культуры 13.03.2018

Арнольд Райник дарит пермским женщинам стихи →

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