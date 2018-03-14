Пермь. Новости культуры 13.03.2018
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- В Пермской галерее открылась выставка «Лирика большого города», которая представит Пермь 60-х годов глазами народного художника России Александра Зырянова.
- В Пермской художественной галерее галерее открылась выставка «Слово о Горьком», посвященная 150-летию со дня рождения писателя.
- В начале марта художественный руководитель детского театра Lallen Арнольд Райник подготовил три поэтические программы, которые посвятил всем женщинам Перми.
- В Доме Мешкова открылась первая крупная выставка пермской финифти.
- в Перми отметили финал сезона массового катания на коньках.
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