Арнольд Райник дарит пермским женщинам стихи

Художественный руководитель детского театра "Lallen" Арнольд Райник выступил со своими стихами. Свои произведения он облёк в три поэтические программы и посвятил их всем женщинам и девушкам Перми. Первая, «Шепот тишины» - размышления лирического героя о том, что можно услышать в тишине и только в тишине. Вторая программа называлась "Шестой ангел". Сюда вошли стихи, объединенные вечной темой любви. Автор размышлял о том, что любовь это не только цветы, это тяжелый душевный труд и самоотдача.

Третье выступление пройдёт 18 марта по адресу ул. Ленина 38а и будет называться «Геометрия судьбы». Здесь автор собрал наиболее близкие ему стихи последних лет. Во всех трех программах представлены песни, стихи и хореография одного автора.