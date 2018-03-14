В Сети появилось видео страшной аварии со скорой помощью в Перми. Это кадры от Пермской дирекции дорожного движения с перекрестка улиц Ленина и Крисанова. Летящая на высокой скорости и красный свет Лада Веста буквально таранит машину скорой. Ровно через 5 секунд к перекрестку подъезжает машина с включенной спецсигнализацией.

Виновник аварии, в результате которой пострадали 6 человек, задержан. Им оказался 24-летний пермяк. Молодого человека отвезли на обследование в наркодиспансер. Результаты показали, что на момент тестирования он был трезв. Сам задержанный признался, что накануне ДТП, в ночь на 12 марта, он выпивал, а с места аварии сбежал, испугавшись. После случившегося молодой человек прибежал в гости к своей знакомой и лег спать. По факту ДТП в отделе полиции Ленинского района возбудили уголовное дело. Водителя водворили в изолятор временного содержания. Накануне вечером скончалась пострадавшая пассажирка Лады, девушка 1999 года рождения.

Задержанный молодой человек: "Я двигался по улице Ленина на автомобиле Лада Веста. На перекрестке Крисанова и Ленина с включенными проблесковыми маячками выехал автомобиль скорой помощи. Я понял, что скорость слишком большая, не справился с управлением, и произошло столкновение со скорой помощью. После чего я испугался и оставил место ДТП".