В Пермской галерее открылась выставка «Лирика большого города», которая представит Пермь 60-х годов глазами народного художника России Александра Зырянова. На выставке представлено более 30 работ художника из фондов печатной графики Пермской галереи и из собраний художника. Чтобы наглядно представить всю сложность создания линогравюры, на выставке будут показаны печатные формы Александра Зырянова, с которых делались оттиски. Представленные работы тематически можно разделить на 3 части: узнаваемые места Перми, река Кама, старая Мотовилиха.