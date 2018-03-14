Лирика большого города
В Пермской галерее открылась выставка «Лирика большого города», которая представит Пермь 60-х годов глазами народного художника России Александра Зырянова. На выставке представлено более 30 работ художника из фондов печатной графики Пермской галереи и из собраний художника. Чтобы наглядно представить всю сложность создания линогравюры, на выставке будут показаны печатные формы Александра Зырянова, с которых делались оттиски. Представленные работы тематически можно разделить на 3 части: узнаваемые места Перми, река Кама, старая Мотовилиха.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском цирке выступает 6-метровый артист
Нулевой травматизм: как в Прикамье охраняют здоровье работников
МЧС предупреждает: сильный ветер
В селе Фролы открыли новую школу
Выборы близко
Горе-родители забыли младенца в магазине
В Перми судят главу банды «черных риелторов»
Финифть - застывшая сказка
На финальный марш-бросок сил не хватило
«Амкар» проиграл в Уфе «Арсеналу»
Добавить комментарий: