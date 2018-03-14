В Пермском цирке выступает 6-метровый артист

В России, оказывается, живет один-единственный дрессированный жираф.

Для шестиметровой звезды российского цирка, единственного дрессированного жирафа манеж готовили специально. На круглой арене появились метровые железные заграждения.

Это один из самых больших жирафов в России, рост Багира почти шесть метров. Сегодня это единственное животное в нашей стране, которое выступает на арене, причем помещение ему выбирают по росту.

Роман Гармаш, художественный руководитель программы «Жираф-шоу»: "Практически вся программа посвящена животным. Они переходят из номера в номер. У нас есть акробаты, клоуны и многое другое, но в принципе это цирк зверей, цирк животных".

«Жираф-шоу» - это цирк, где главные действующие лица которого животные. Многотонного носорога, грациозно передвигающегося по арене, сменяют эмирские верблюды. Причем на небольшую цирковую сцену они выходят всем составом и чувствуют себя вполне комфортно.

В конце выступления под общие аплодисменты жираф Багир сначала исполнил вальс, подарил зрителям поклоны и прокатил на своей спине дрессировщика. Уникальный номер, аналогов которому в России пока не существует.