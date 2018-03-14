Нулевой травматизм: как в Прикамье охраняют здоровье работников

В столице Верхнекамья начала работу 4-я региональная конференция под названием «Охрана труда – важнейший фактор сохранения здоровья работников и повышения производительности труда». На правах одного из главных организаторов компания «Уралкалий» представила свою стратегию в этой области.

Футуристический шлем - щиток сварщика 21 века. Помимо современных материалов, инновационной оптики, установлена автономная система подачи воздуха.

- Сам блок подачи воздуха включается, фильтруется и уже очищенный воздух поступает в подмасочное пространство.

А ещё спецодежда из суперпрочного материала, перчатки, защищающие от механических повреждений, ультралегкие респираторы и антистатические ботинки. Все это, причём многое от пермского производителя, представлено на региональной конференции по охране труда, организованной краевым Минпромторгом при поддержке «Уралкалия». Всего более 200 участников - представители крупного и среднего бизнеса.

Эдуард Смирнов, директор по недропользованию ПАО «Уралкалий»: "Несомненно, вопросы сохранения здоровья трудящихся для компании важны и актуальны, как для крупного так и для среднего бизнеса. Я уверен, что сегодняшняя конференция станет отличной площадкой для обмена опытом, открытых обсуждений, демонстрации лучших компетенций в сфере охраны труда".

Во время деловой части конференции калийщики поделились опытом в вопросах охраны труда. В том числе речь шла о профилактике общей и профессиональной заболеваемости работников, направленной на повышение производительности труда.

Охрана труда - это не только средства индивидуальной защиты, но и обязательные медицинские осмотры. Например, прямо перед сменой рабочий проходит простую, но очень важную процедуру - измерение артериального давления.

На сегодняшний день в ведущей мировой компании по производству и экспорту калия трудятся около 11 тысяч сотрудников, жизнь и здоровье которых для руководства является ключевым приоритетом.

Алексей Жуланов, заместитель технического директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий»: "У нас в компании принята политика, которая утверждена генеральным директором, прописан ряд ценностей компании, соответственно, заявлен нулевой травматизм".

Медосмотр действует на всех крупных предприятиях края, в том числе и в «Уралкалии». Здесь с 2011 года на базе «Альфа-Центр - Здоровье» работает отделение промышленного здравоохранения для раннего выявления профзаболеваний сотрудников.