МЧС предупреждает: сильный ветер
14 марта в Перми ожидается юго-западный ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20 метров. Температура воздуха днем будет -1…-6С. Спасатели напоминают жителям края, что в такую погоду нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге.
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