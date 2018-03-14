МЧС предупреждает: сильный ветер

14 марта в Перми ожидается юго-западный ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20 метров. Температура воздуха днем будет -1…-6С. Спасатели напоминают жителям края, что в такую погоду нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге.