В селе Фролы открыли новую школу

В понедельник ученики села Фролы уже будут заниматься в новых классах только что построенной и сданной в эксплуатацию по всем правилам школы. От занятий в две смены отказались.

В новой школе более 70 кабинетов, актовый зал на 500 мест, три спортзала. Но главное - до нового корпуса во Фролах дети из ближайших сёл смогут добраться пешком.

Елена Чернякевич, директор МАОУ «Фроловская СОШ»: "45 интерактивных досок, 6 интерактивных столов, у нас 2 уникальные системы потолочного электроснабжения, чтобы дети могли заниматься инженерно-техническим творчеством".

Концепция, которой с сегодняшнего дня начинают следовать учителя - «Школа-навигатор». С каждым ребёнком здесь намерены составить индивидуальный маршрут обучения, в зависимости от предпочтений и достижений.

И по тематике, и по дизайну школа разделена на так называемые «Центры навигации». Есть «Мир науки и техники», «Галактика физкультуры» и «Море информации».

Школа рассчитана на 1225 мест, за парты сядут 700 учеников - значит, есть запас с учётом темпов застройки Фролов. Кроме того, конкретно здесь досрочно решена задача, поставленная президентом страны, по ликвидации к 2025 году второй смены.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы действительно делаем школу центром не только образовательного процесса, но и дополнительного образования, и культурной жизни, и спортивной жизни".

По уникальной образовательной программе будут учить и ребят из 42-й пермской школы. Отсюда рассчитывают выпускать будущих предпринимателей. На сегодняшний день возведён каркас здания, монтируются сети тепло- и электроснабжения. Школа рассчитана на тысячу мест.

Наталия Наугольных, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №42»: "Это у нас библиотека, книгохранилище, читальный зал, актовый зал, аудитории. Это как раз тот этаж, где мы находимся".