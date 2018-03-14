Выборы близко

В избиркоме Прикамья напомнили о том, что поменялась процедура подачи заявления о голосовании по месту пребывания. Теперь заявление можно зарегистрировать только на избирательном участке, к которому вы прикреплены по постоянной прописке. Ранее в этом еще помогали офисы МФЦ и сайт госуслуг. Зато на участках сейчас помогут вплоть до 14:00 часов 17 марта. В своем заявлении нужно указать, где вы планируете голосовать, и 18 марта спокойно идти на тот участок, на который запланировали.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "В случае если избиратель подал заявление о голосовании по месту фактического нахождения, но передумал голосовать, у него изменились планы, он всегда может прийти на свой избирательный участок. Ему дадут небольшое время для того чтобы проверить данные, не проголосовал ли он там, где он прикрепился по месту фактического нахождения. После этого ему дадут проголосовать на участке по месту прописки".