Горе-родители забыли младенца в магазине
Неожиданное продолжение получила скандальная история о том, как родители оставили в тамбуре супермаркета коляску со своей пятимесячной дочкой. Это было в феврале. Полтора часа сотрудники магазина ждали возвращения рассеянных взрослых, после чего вызвали полицию. Малышка сейчас находится у врачей. Отца и мать вызвали в суд, где подняли вопрос об ограничении родительских прав. Как выяснилось, муж и жена вовсе не асоциальные личности и разгильдяи. Свой ужасный поступок они совершили по причине, назвать которую нельзя из-за необходимости соблюдения врачебной тайны. У обвиняемых есть еще старший сын, сейчас он в центре помощи детям. В связи с открывшимися обстоятельствами вопрос с родительскими правами будет решен только в апреле. Бабушка детей уже заявила о готовности взять их к себе.
Бабушка: "У нас есть своя семья, в чужие руки детей отдавать не надо, я так считаю".
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