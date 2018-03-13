В Перми судят главу банды «черных риелторов»

В Пермском краевом суде заканчивается судебный процесс над бандой "черных риелторов" из Березников. Свой вердикт уже вынесли присяжные, они сочли обвиняемую Наталью Морозову виновной по всем статьям.

Директора агентства недвижимости обвиняют в «Убийстве двух и более лиц», «Мошенничестве, совершенном организованной группой" и «Организации умышленного уничтожения имущества» - всего около 40 пунктов нарушения закона. По версии следствия, Морозова вместе с мужем и еще одним сотрудником находили пьющих людей и отбирали у них недвижимость, а если те не соглашались - убивали жертву. Доказано пять подобных эпизодов, двое подручных "черного риелтора" Морозовой пошли на сделку со следствием и уже получили реальные сроки. Дело Натальи Морозовой выделено в отдельное производство, ей грозит до 20 лет лишения свободы.