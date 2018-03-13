Финифть - застывшая сказка

В Доме Мешкова открылась первая крупная выставка пермской финифти. Экспозиция называется «Застывшая сказка. Пермская финифть и роспись по камню». Здесь представлено 137 экспонатов. В столь большом объеме коллекция не выставлялась ни разу. В 70-е годы прошлого века мастера Пермского ювелирного завода создавали изделия малыми сериями на основе сочетания с поделочными и полудрагоценными камнями, используя яшму, нефрит, селенит. Для изготовления брошей из селенита, например, наносили акварельные краски с последующим закреплением лаком и обжигом в печах при температуре 700 градусов.