Финифть - застывшая сказка
В Доме Мешкова открылась первая крупная выставка пермской финифти. Экспозиция называется «Застывшая сказка. Пермская финифть и роспись по камню». Здесь представлено 137 экспонатов. В столь большом объеме коллекция не выставлялась ни разу. В 70-е годы прошлого века мастера Пермского ювелирного завода создавали изделия малыми сериями на основе сочетания с поделочными и полудрагоценными камнями, используя яшму, нефрит, селенит. Для изготовления брошей из селенита, например, наносили акварельные краски с последующим закреплением лаком и обжигом в печах при температуре 700 градусов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На финальный марш-бросок сил не хватило
«Амкар» проиграл в Уфе «Арсеналу»
Южноуральцы - чемпионы России в ски-кроссе
Вечер большого бокса в Перми
Парад памяти: Уральскому добровольческому танковому корпусу 75
В Прикамье закрыли первую ледовую переправу
Пермь. Вести Спорт
Проект «Ледовый сезон» может стать ежегодным
Хор пермского театра исполнил хит «Тату»
На «Пермских моторах» выбрали королеву
Добавить комментарий: