На финальный марш-бросок сил не хватило
7 очков уступили баскетболисты Пармы на домашнем паркете соперникам из Белоруссии. «Цмоки-Минск» является принципиальным соперником в борьбе за выход плей-офф Единой лиги ВТБ. Преимущество на площадке минчане пытались закрепить с первых минут встречи, хозяева в основном догоняли. Игровой сценарий по четвертям складывался примерно одинаково: сначала «Цмоки-Минск» делал отрыв около десяти очков, затем «Парма» прессинговала, сводя разницу до минимума. Однако на финальный марш-бросок сил не хватило. Матч завершился со счетом 81:88 в пользу гостей. Следующая игра «Пармы» пройдет 16 марта на выезде в Латвии против ВЭФа.
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