«Амкар» проиграл в Уфе «Арсеналу»

Футболисты пермского «Амкара» проиграли в Уфе «Арсеналу». Не помог десант болельщиков, которых клуб бесплатно вывез в столицу республики Башкортостан. Первый гол красно-чёрные пропустили на 11-й минуте. Пенальти, заработал центрфорвард Артём Дзюба, он же был на добивании. Пермяки настойчиво пытались отыграться, и ближе всего были к этому в первой половине второго тайма, однако два ненужных удаления перечеркнули все усилия «Амкара». Стадион покинули Фегор Огуде и Дмитрий Белоруков. Второй раз на 83-й минуте - Дзюба результативно ассистировал Сергею Ткачёву. Вдевятером амкаровцы боролись до конца, но тщетно. Итог 0:2, пока «Амкар» сохраняет 14-ю строчку турнирной таблицы Чемпионата РФПЛ.