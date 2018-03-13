«Амкар» проиграл в Уфе «Арсеналу»
Футболисты пермского «Амкара» проиграли в Уфе «Арсеналу». Не помог десант болельщиков, которых клуб бесплатно вывез в столицу республики Башкортостан. Первый гол красно-чёрные пропустили на 11-й минуте. Пенальти, заработал центрфорвард Артём Дзюба, он же был на добивании. Пермяки настойчиво пытались отыграться, и ближе всего были к этому в первой половине второго тайма, однако два ненужных удаления перечеркнули все усилия «Амкара». Стадион покинули Фегор Огуде и Дмитрий Белоруков. Второй раз на 83-й минуте - Дзюба результативно ассистировал Сергею Ткачёву. Вдевятером амкаровцы боролись до конца, но тщетно. Итог 0:2, пока «Амкар» сохраняет 14-ю строчку турнирной таблицы Чемпионата РФПЛ.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Южноуральцы - чемпионы России в ски-кроссе
Вечер большого бокса в Перми
Парад памяти: Уральскому добровольческому танковому корпусу 75
В Прикамье закрыли первую ледовую переправу
Пермь. Вести Спорт
Проект «Ледовый сезон» может стать ежегодным
Хор пермского театра исполнил хит «Тату»
На «Пермских моторах» выбрали королеву
В Краснокамске работала выездная онкополиклиника
Голосуй там, где удобно
Добавить комментарий: