Южноуральцы - чемпионы России в ски-кроссе

Главный турнир страны по фристайлу прошёл сразу после двух этапов Кубка мира, принимал его горнолыжный комплекс «Солнечная долина» в Миассе. В квалификации среди 14 женщин лучшее время показала лидер национальной сборной Анастасия Чирцова из Кунгура. Она стала чемпионкой по итогам заезда большого финала. На Олимпиаде в Корее прикамская спортсменка дошла до четвертьфинала. Чемпионом России среди мужчин уже в 6-й раз стал Егор Коротков из Челябинской области.