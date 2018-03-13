Южноуральцы - чемпионы России в ски-кроссе
Главный турнир страны по фристайлу прошёл сразу после двух этапов Кубка мира, принимал его горнолыжный комплекс «Солнечная долина» в Миассе. В квалификации среди 14 женщин лучшее время показала лидер национальной сборной Анастасия Чирцова из Кунгура. Она стала чемпионкой по итогам заезда большого финала. На Олимпиаде в Корее прикамская спортсменка дошла до четвертьфинала. Чемпионом России среди мужчин уже в 6-й раз стал Егор Коротков из Челябинской области.
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