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Вечер большого бокса в Перми
Матчевая встреча по боксу между Россией и Казахстаном завершилась победой россиян - 8:2. Вечер большого бокса состоялся в пермском спорткомплексе им. Сухарева. И был посвящен 70-летнему юбилею краевой федерации бокса. В ринге по 10 сильнейших спортсменов. В весовой категории до 64 килограммов цвета триколора защищал чемпион России, победитель этапов Кубка мира WSB, пермяк Константин Богомазов. После его победы счёт в пользу россиян стал 4:1. По итогам всех поединков сборная России доминировала 8:2.
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