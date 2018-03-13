Вечер большого бокса в Перми

Матчевая встреча по боксу между Россией и Казахстаном завершилась победой россиян - 8:2. Вечер большого бокса состоялся в пермском спорткомплексе им. Сухарева. И был посвящен 70-летнему юбилею краевой федерации бокса. В ринге по 10 сильнейших спортсменов. В весовой категории до 64 килограммов цвета триколора защищал чемпион России, победитель этапов Кубка мира WSB, пермяк Константин Богомазов. После его победы счёт в пользу россиян стал 4:1. По итогам всех поединков сборная России доминировала 8:2.