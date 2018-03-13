Парад памяти: Уральскому добровольческому танковому корпусу 75
75 лет назад из Перми на фронт отправились бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса. В честь этого события в центре города прошел парад памяти, в котором приняли участие более 2 тысяч человек.
Уральский добровольческий танковый корпус был создан 11 марта 1943 года на добровольные взносы жителей трех областей – Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне - Пермский край).
Добровольческий танковый корпус впервые вступил в бой во время Курской битвы и почти сразу же получил звание гвардейского. Свой боевой путь танкисты закончили уже в Праге. В память об этом потомки, кадеты и юнармейцы прошли парадом от сквера уральских добровольцев до мемориала на улице Сибирской и возложили цветы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье закрыли первую ледовую переправу
Пермь. Вести Спорт
Проект «Ледовый сезон» может стать ежегодным
Хор пермского театра исполнил хит «Тату»
На «Пермских моторах» выбрали королеву
В Краснокамске работала выездная онкополиклиника
Голосуй там, где удобно
Протаранил «скорую» и скрылся
Открой в себе музыканта
На лед под парусами
Добавить комментарий: