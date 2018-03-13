Парад памяти: Уральскому добровольческому танковому корпусу 75

75 лет назад из Перми на фронт отправились бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса. В честь этого события в центре города прошел парад памяти, в котором приняли участие более 2 тысяч человек.



Уральский добровольческий танковый корпус был создан 11 марта 1943 года на добровольные взносы жителей трех областей – Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне - Пермский край).

Добровольческий танковый корпус впервые вступил в бой во время Курской битвы и почти сразу же получил звание гвардейского. Свой боевой путь танкисты закончили уже в Праге. В память об этом потомки, кадеты и юнармейцы прошли парадом от сквера уральских добровольцев до мемориала на улице Сибирской и возложили цветы.