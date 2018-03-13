В Прикамье закрыли первую ледовую переправу
В Прикамье закрыта переправа через реку Сылва между посёлками Троица и Ильича. Испекторами ГИМС совместно с владельцем переправы установлены шлагбаумы и запрещающие знаки.
От Троицы до посёлка Ильича через реку Сылва по льду чуть меньше трёх км. Теперь, когда переправа зарыта, придётся делать крюк в 150 км через Кунгур.
В краевом МЧС сообщили, что сезонная дорога стала опасной, и государственная инспекция по маломерным судам совместно с владельцем переправы приняли решение о ее прекращении её работы.
Некоторые автовладельцы даже после отмены ледового сообщения сокращают путь на свой страх и риск. Чтобы остановить таких экстремалов, съезд был заблокирован.
В ГИС-центре ПГНИУ предупредили о грядущем потеплении.
Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Днём в среду в Перми вероятна первая оттепель до+2, также оттепель возможна и в четверг, а вот потом нас ожидает серьезное арктическое вторжение, которое будет наблюдаться в северных районных края. Доберется ли оно до Перми, пока непонятно".
Вновь переправа через Сылву между Троицей и посёлком Ильича заработает, когда начнётся речная навигация, произойдет это в мае, здесь будет ходить пассажирский паром.
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