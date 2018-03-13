Пермь. Вести Спорт

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-Матчевая встреча по боксу между Россией и Казахстаном завершилась победой россиян - 8:2.

-Южноуральцы - чемпионы России в ски-кроссе.

-Футболисты пермского «Амкара» проиграли в Уфе «Арсеналу».

-7 очков уступили баскетболисты Пармы на домашнем паркете соперникам из Белоруссии. «Цмоки-Минск» является принципиальным соперником в борьбе за выход плей-офф Единой лиги ВТБ.