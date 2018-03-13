Пермь. Вести Спорт

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-Южноуральцы - чемпионы России в ски-кроссе.

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Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 13.03.2018 в 14:15 в рубрике - Вести Пермь

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