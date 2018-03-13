Проект «Ледовый сезон» может стать ежегодным

В Перми отметили финал сезона массового катания на коньках. Но власти уточнили: все останется по-старому, пока позволяет погода. Тем более, что благодаря бесплатным часам на льду стало в три раза больше посетителей.

За большим флешмобом фигуристов лучше наблюдать с высоты. В руках у спортсменов фонарики, а посетители присоединились, включив мониторы телефонов. Это церемония подведения итогов проекта «Ледовый сезон».

Со 2 февраля по вторникам, пятницам и воскресеньям с восьми до десяти вечера вход на городские катки был бесплатным. За это время 11 тысяч человек посетили ледовые площадки. Рекорд у «Юности» - 6 тысяч пермяков. За два месяца работы проекта количество посетителей выросло в три раза.

Кто-то приходил, потому что бесплатно, а кто-то - потому что учат. Мастер-классы давали профессионалы фигуристы, можно было освоить базовые пируэты. Валерия, к примеру, в этом сезоне на коньки встала впервые. Понравилось, ходила постоянно и даже выиграла главный приз за самые частые посещения.

Валерия Кардаш: "Мы регистрировались на сайте, каждый раз, когда приходили на каток, сканировали код и все. Выиграли участие в марафоне бежать и конфеты".

Еще один приз сертификат на три тысячи в спортивный магазин выиграли Настя и Татьяна. Фото девочек с катка набрало большее количество лайков в соцсетях. Розыгрыши, флешмобы и мастер-классы - проект «Ледовый сезон» в горадминистрации планируют сделать ежегодным.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации г. Перми: "Губернатор Максим Геннадьевич дал поручение - организуйте бесплатный лед для жителей. Мы постарались к этой задаче подойти творчески, и оформили все это в виде проекта, которому дали, на наш взгляд, хорошее название – «Ледовый сезон». Проект людям понравился. Чем больше наши пермяки будут заниматься спортом, тем здоровее они будут".

Сегодня в администрации приняли еще одно решение - продлить проект, пока будет позволять погода.

К примеру, «Юность» будет функционировать до конца марта. Поэтому у всех желающих прокатиться еще есть такая возможность.