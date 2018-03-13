Хор пермского театра исполнил хит «Тату»
Уже более 4 тысяч раз посмотрели пользователи Сети видеоролик, записанный во время репетиции хора Пермского театра оперы и балета. Хит скандально известной российской группы Тату «Я сошла с ума». Ролик, который разместил на своей странице в социальной сети один из сотрудников театра, моментально распространили другие пользователи. По слухам, это праздничный сюрприз женщинам к 8 Марта, но от официальных комментариев в оперном отказались, ограничившись письмом.
Пермский театр оперы и балета: «Мы не ожидали, что шуточное поздравление девушек с восьмым марта, которое подготовили артисты хора, вызовет такой интерес у пользователей соцсетей. Видео было снято ребятами из хора, которые ведут свои видеоблоги, и не предназначалось для настолько широкой аудитории».
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