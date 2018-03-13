Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Краснокамске работала выездная онкополиклиника

Хор пермского театра исполнил хит «Тату» →

На «Пермских моторах» выбрали королеву

смотреть видео

Пермские моторы

На «Пермских моторах» выбрали свою королеву, а еще определили обладательниц премии имени заслуженной фрезеровщицы Раисы Земсковой. Высший знак заводского почета учрежден еще в 1984 году и назван в честь легендарной Раисы Александровны, проработавшей на предприятии 34 года. Какой бывает весна у моторостроителей?

Внезапно и очень по-весеннему - сотрудницы «Пермских моторов» стали объектом пристального внимания молодых людей, даривших им разноцветные тюльпаны, и вместе с ними хорошее настроение.

Цветы прекрасной половине - это только часть праздничной программы, ожидавшей моторостроительниц. На сцене ДК Солдатова тем, кто отличился на производстве, вручили премию имени заслуженной фрезеровщицы Раисы Земсковой. А это и приятно и почётно.

премия

Премия имеет свою историю - она была учреждена ещё в 1984 году и ежегодно вручается самым лучшим работницам «Пермских моторов».

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК - Пермские моторы»: "В каждом моторе, который мы делаем, не частица, а где-то 50 процентов вашего труда, вашего профессионализма!".

А события буквально сменяют друг друга - сотрудницы хороши не только на производстве, но и в творчестве, что они и продемонстрировали на корпоративном конкурсе «Королева «Пермских моторов».

Конкурс многогранный: дефиле в рабочей одежде и в вечерних платьях, интервью без предварительной подготовки, творческие визитки. И вот итог - королевская корона досталась Екатерине Барановой - инженеру по подготовке производства цеха сборки авиадвигателей.

Кроме королевы, главной победительницы конкурса, по традиции выбрали двух вице-мисс, вручили приз зрительских симпатий, отметили подарками обладательницу лучшего фото и самую дружелюбную участницу.

Следующие испытания, которые предстоят не только сотрудницам, но и сотрудникам «Пермских моторов», ожидаются уже в апреле – это корпоративный конкурс профессионального мастерства «Профи-2018».

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.03.2018 в 11:24 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Краснокамске работала выездная онкополиклиника

Голосуй там, где удобно

Протаранил «скорую» и скрылся

Открой в себе музыканта

На лед под парусами

В Перми прошёл матч по боксу между сборными России и Казахстана

Пермский край. Неделя за 159 секунд

Студенты делают выбор

Пермские пейнтболисты - серебряные призеры Кубка России

Пермь. Вести-Спорт


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Краснокамске работала выездная онкополиклиника

Хор пермского театра исполнил хит «Тату» →

Обратите внимание

в Перми

Пермский край готовится к паводку

В территориях края начались противопаводковые мероприятия.
13.03.2018 в 12:34

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Проект «Ледовый сезон» может стать ежегодным

Благодаря бесплатным часам посетителей на льду стало в три раза больше. В Перми подвели итоги проекта «Ледовый сезон».
13.03.2018 в 12:13

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Хор пермского театра исполнил хит «Тату»

Шуточное поздравление с 8 Марта вызвало бурный интерес у пользователей соцсетей.
13.03.2018 в 11:47

Метки: в Перми, Культура, Общество

На «Пермских моторах» выбрали королеву

Какой бывает весна у моторостроителей?
13.03.2018 в 11:24

Метки: в Перми, Общество

Голосуй там, где удобно

4 миллиона россиян выбрали себе избирательный участок не по прописке.
13.03.2018 в 10:34

Метки: в Перми, Выборы, Власть

В России

«Чужие тайны»

Сценаристы сериала «Чужая» на телеканале «Россия» создали очень запутанную интригу.
12.03.2018 в 18:09

Метки: СМИ, Кино, Общество, В России

Анфиса Чехова делится секретами похудения

Анфиса Чехова за два года похудела на 25 кг. Как ей это удалось?
12.03.2018 в 17:53

Метки: В России, СМИ, Общество

Горячие прибалтийские девушки

В российских фильмах и сериалах появляется всё больше литовских и латышских актрис.
12.03.2018 в 17:19

Метки: Общество, В России, Кино, СМИ

Пермские пейнтболисты - серебряные призеры Кубка России

На этапе Кубка России в Москве «Про айс» состязались 15 команд.
12.03.2018 в 14:13

Метки: в Перми, В России, Спорт

С праздником, дорогие женщины!

Мужчины поздравляют прекрасную половину человечества с Международным женским днем.
07.03.2018 в 17:45

Метки: в Перми, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

Пермский край готовится к паводкуПермский край готовится к паводку

Проект «Ледовый сезон» может стать ежегоднымПроект «Ледовый сезон» может стать ежегодным

Хор пермского театра исполнил хит «Тату»Хор пермского театра исполнил хит «Тату»

На «Пермских моторах» выбрали королевуНа «Пермских моторах» выбрали королеву

В Краснокамске работала выездная онкополиклиникаВ Краснокамске работала выездная онкополиклиника

Голосуй там, где удобноГолосуй там, где удобно

Протаранил «скорую» и скрылсяПротаранил «скорую» и скрылся

«Чужие тайны»«Чужие тайны»

Анфиса Чехова делится секретами похуденияАнфиса Чехова делится секретами похудения

«Оскару» девяносто!«Оскару» девяносто!

Горячие прибалтийские девушкиГорячие прибалтийские девушки

Пермь на пути к юбилеюПермь на пути к юбилею

Открой в себе музыкантаОткрой в себе музыканта

На лед под парусамиНа лед под парусами

В Перми прошёл матч по боксу между сборными России и КазахстанаВ Перми прошёл матч по боксу между сборными России и Казахстана

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Студенты делают выборСтуденты делают выбор

Пожар на складе тушили 3,5 часаПожар на складе тушили 3,5 часа

Пермские пейнтболисты - серебряные призеры Кубка РоссииПермские пейнтболисты - серебряные призеры Кубка России

Кудымкар принимал Зимний фестиваль ГТОКудымкар принимал Зимний фестиваль ГТО

Над Прикамьем пролетает МКСНад Прикамьем пролетает МКС

«Ледовый сезон» подошел к концу«Ледовый сезон» подошел к концу

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Нефтяники устроили для женщин праздникНефтяники устроили для женщин праздник

«Мистер университет»: Создан для женщин«Мистер университет»: Создан для женщин

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную