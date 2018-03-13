На «Пермских моторах» выбрали королеву
На «Пермских моторах» выбрали свою королеву, а еще определили обладательниц премии имени заслуженной фрезеровщицы Раисы Земсковой. Высший знак заводского почета учрежден еще в 1984 году и назван в честь легендарной Раисы Александровны, проработавшей на предприятии 34 года. Какой бывает весна у моторостроителей?
Внезапно и очень по-весеннему - сотрудницы «Пермских моторов» стали объектом пристального внимания молодых людей, даривших им разноцветные тюльпаны, и вместе с ними хорошее настроение.
Цветы прекрасной половине - это только часть праздничной программы, ожидавшей моторостроительниц. На сцене ДК Солдатова тем, кто отличился на производстве, вручили премию имени заслуженной фрезеровщицы Раисы Земсковой. А это и приятно и почётно.
Премия имеет свою историю - она была учреждена ещё в 1984 году и ежегодно вручается самым лучшим работницам «Пермских моторов».
Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК - Пермские моторы»: "В каждом моторе, который мы делаем, не частица, а где-то 50 процентов вашего труда, вашего профессионализма!".
А события буквально сменяют друг друга - сотрудницы хороши не только на производстве, но и в творчестве, что они и продемонстрировали на корпоративном конкурсе «Королева «Пермских моторов».
Конкурс многогранный: дефиле в рабочей одежде и в вечерних платьях, интервью без предварительной подготовки, творческие визитки. И вот итог - королевская корона досталась Екатерине Барановой - инженеру по подготовке производства цеха сборки авиадвигателей.
Кроме королевы, главной победительницы конкурса, по традиции выбрали двух вице-мисс, вручили приз зрительских симпатий, отметили подарками обладательницу лучшего фото и самую дружелюбную участницу.
Следующие испытания, которые предстоят не только сотрудницам, но и сотрудникам «Пермских моторов», ожидаются уже в апреле – это корпоративный конкурс профессионального мастерства «Профи-2018».
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