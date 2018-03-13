В Краснокамске работала выездная онкополиклиника

В Краснокамск прибыла мобильная приемная врача-онколога.

В день врач онколог Марат Юнусов планирует осмотреть до 40 человек. Сегодня он принимает пациентов в Краснокамске. Для того и приехал, чтобы помочь всем нуждающимся.

Марат Юнусов, врач-онколог, объясняет перимущества такого приема: "Не приходится ждать длинных очередей, прием осуществляется в тот же день".

Помещением для выездной онкологической поликлиники может стать кабинет в обычной больнице. Люди сюда приезжают из самых разных территорий - и сразу на прием к узкому специалисту. Здесь есть все необходимое.

Татьяна Сидорова, к примеру, приехала на прием из села Беляевка Оханского района, почти 150 километров в одну сторону.

Татьяна Сидорова, житель с. Беляевка Оханского района: "У нас там фельдшер работает. Более серьезное обследование только в Перми".

Пациенты, которые приходят на подобные приемы, свой диагноз знают уже давно. Каждые полгода для контроля за заболеванием им необходима консультация онколога. Сегодня в Краснокамске выездная онкополиклиника принимала жителей западных районов Прикамья.

Константин Самойлов, главный врач ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница»: "Сегодня эти 1800 пациентов могут спокойно прийти и получить услугу адресно по месту проживания".

В прошлом году практика выездных поликлиник хорошо себя зарекомендовала в отдаленных районах Пермского края, жители которых получили консультации узких специалистов и прошли обследование. Сегодня по поручению губернатора Максима Решетникова в регионе создается единая система раннего выявления заболеваний. Приоритетов два: кардиология и онкология. В самых неблагополучных по заболеваемости территориях будут открыты 7 межрайонных филиалов краевого онкодиспансера.

Вадим Плотников, главный врач ГБУЗ "Пермский краевой онкологический диспансер": "Исходя из того, где наибольшая очередь, мы будем выезжать в такие крупные города, как Краснокамск, Кунгур, Чусовой, Соликамск, Кудымкар".

В России может быть запущена общенациональная программа по борьбе с онкологией. Такое предложение Президент России озвучил 1 марта в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию. Узнать, в какой из городов Прикамья врачи приедут в следующий раз, можно в поликлинике по месту жительства.