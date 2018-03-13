Голосуй там, где удобно

12 марта - последний день, когда можно было подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения, то есть там, где будет удобно голосовать. По данным избиркома, зафиксированным накануне, 4 миллиона россиян воспользовались возможностью и выбрали себе иной избирательный участок вместо того, к которому прикреплены по данным регистрации.