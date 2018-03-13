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← Протаранил «скорую» и скрылся

В Краснокамске работала выездная онкополиклиника →

Голосуй там, где удобно

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голосование

12 марта - последний день, когда можно было подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения, то есть там, где будет удобно голосовать. По данным избиркома, зафиксированным накануне, 4 миллиона россиян воспользовались возможностью и выбрали себе иной избирательный участок вместо того, к которому прикреплены по данным регистрации.

Метки: в Перми, Выборы, Власть

Опубликовано: 13.03.2018 в 10:34 в рубрике - Вести Пермь

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← Протаранил «скорую» и скрылся

В Краснокамске работала выездная онкополиклиника →

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