Протаранил «скорую» и скрылся
Полиция задержала 25-летнего молодого человека, который, по версии следствия, находился за рулем "Лады" и спровоцировал ДТП с участием машины скорой помощи.
Авария произошла рано утром в Перми на пересечении улиц Ленина и Крисанова. Пострадали 6 человек, в том числе пациентка скорой, фельдшер и водитель. В легковушке, выехавшей на перекресток, несмотря на запрещающий сигнал светофора, трое раненых. Водитель с места ДТП сбежал, и теперь задержан. Кроме его возраста, пока других подробностей не сообщается.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Открой в себе музыканта
На лед под парусами
В Перми прошёл матч по боксу между сборными России и Казахстана
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Студенты делают выбор
Пермские пейнтболисты - серебряные призеры Кубка России
Пермь. Вести-Спорт
Нефтяники устроили для женщин праздник
«Мистер университет»: Создан для женщин
Киты еды в Океане
Добавить комментарий: