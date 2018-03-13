Протаранил «скорую» и скрылся

Полиция задержала 25-летнего молодого человека, который, по версии следствия, находился за рулем "Лады" и спровоцировал ДТП с участием машины скорой помощи.

Авария произошла рано утром в Перми на пересечении улиц Ленина и Крисанова. Пострадали 6 человек, в том числе пациентка скорой, фельдшер и водитель. В легковушке, выехавшей на перекресток, несмотря на запрещающий сигнал светофора, трое раненых. Водитель с места ДТП сбежал, и теперь задержан. Кроме его возраста, пока других подробностей не сообщается.