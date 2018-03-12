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Открой в себе музыканта

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школа

В Перми начала работу музыкальная школа для тех, кто по каким-то причинам не посещал ее в детстве, а теперь вдруг очень сильно захотел. Это учебное заведение будет работать исключительно для взрослых.

Маленькую гавайскую гитару укулеле Анне Осиновской подарили на день рождения, но девушка долгое время не могла найти преподавателя. И вот первый урок состоялся в музыкальной школе для взрослых.

Анна Осиновская, ученица музыкальной школы для взрослых, рассказывает: "Была на занятии, мне понравилось, и я захотела продолжить".

А вот Лариса Рослякова поет всю жизнь, профессионального музыкального образования не имеет, но это не мешает ей выступать на большой сцене. Ее часто приглашают петь на городские мероприятия.

Лариса Рослякова, ученица музыкальной школы для взрослых: "Любой вокалист знает, что обучаться нужно всегда. И очень удобно, когда есть такая школа, куда могут прийти люди с любым уровнем подготовки и улучшить свои знания".

По словам педагога академического вокала Элины Золотаревич, научиться петь могут все, главное - желание и упорство.

В музыкальной школе для взрослых можно научиться не только петь, но и играть на музыкальных инструментах - скрипке, саксофоне, барабанах, на классической и электрогитаре, флейте, баяне или аккордеоне, фортепиано.

Здесь же в школе научат красиво говорить и совершенствовать свои навыки на занятиях по сценической речи, освоить уроки звукорежиссуры или пройти "звездный" курс.

Для тех, кто любит петь и давно мечтал почувствовать себя настоящим певцом или певицей, в школе есть студия звукозаписи. Здесь можно записать любимую песню на диск и подарить ее близким.

Педагоги музыкальной школы твёрдо убеждены: учиться музыке можно в любом возрасте, с любым уровнем начальной подготовки. Занятия здесь проходят как индивидуально, так и в группах. А по результатам обучения каждый месяц будут проводить отчетные концерты.

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 12.03.2018 в 16:35 в рубрике - Вести Пермь

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