На лед под парусами

9 марта в Перми прошел 2-й чемпионат по парусному спорту в классе «Зимний кайтинг». Гонки Пермского периода-2. Своё профмастерство сторонники экстремально активного образа жизни повышали в рамках дисциплины «Курс-рейс» в классах «Лыжи и «Сноуборд», а также во фристайле. Организаторы: Пермская краевая федерация парусного спорта и кайт-клуб «Kite.band». Соревнования состоялись в левобережной части акватории верхнего бьефа Камской ГЭС.