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На лед под парусами

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9 марта в Перми прошел 2-й чемпионат по парусному спорту в классе «Зимний кайтинг». Гонки Пермского периода-2. Своё профмастерство сторонники экстремально активного образа жизни повышали в рамках дисциплины «Курс-рейс» в классах «Лыжи и «Сноуборд», а также во фристайле. Организаторы: Пермская краевая федерация парусного спорта и кайт-клуб «Kite.band». Соревнования состоялись в  левобережной части акватории верхнего бьефа Камской ГЭС. 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 12.03.2018 в 16:08 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми прошёл матч по боксу между сборными России и Казахстана

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