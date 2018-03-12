На лед под парусами
9 марта в Перми прошел 2-й чемпионат по парусному спорту в классе «Зимний кайтинг». Гонки Пермского периода-2. Своё профмастерство сторонники экстремально активного образа жизни повышали в рамках дисциплины «Курс-рейс» в классах «Лыжи и «Сноуборд», а также во фристайле. Организаторы: Пермская краевая федерация парусного спорта и кайт-клуб «Kite.band». Соревнования состоялись в левобережной части акватории верхнего бьефа Камской ГЭС.
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