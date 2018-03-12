В Перми прошёл матч по боксу между сборными России и Казахстана

Пермь принимала матч по боксу между сборными России и Казахстана. Матчевая встреча состоялась 10 марта в манеже спорткомплекса имени Сухарева. Соревнования посвящены 70-летию прикамской Федерации бокса. Пермяков приглашали поболеть за представителей нашей сборной. В основном это спортсмены Приволжского федерального округа, 4 чемпиона России, включая мастера спорта международного класса, пермяка Константина Богомазова. Он выступал в весовой категории до 64 кг и одержал уверенную победу.

Пётр Павлов, президент федерации бокса Пермского края: "Он чемпион России, победитель международных турниров, этапов Кубка мира WSB. Любители бокса знают этого нашего спортсмена".