В Перми прошёл матч по боксу между сборными России и Казахстана
Пермь принимала матч по боксу между сборными России и Казахстана. Матчевая встреча состоялась 10 марта в манеже спорткомплекса имени Сухарева. Соревнования посвящены 70-летию прикамской Федерации бокса. Пермяков приглашали поболеть за представителей нашей сборной. В основном это спортсмены Приволжского федерального округа, 4 чемпиона России, включая мастера спорта международного класса, пермяка Константина Богомазова. Он выступал в весовой категории до 64 кг и одержал уверенную победу.
Пётр Павлов, президент федерации бокса Пермского края: "Он чемпион России, победитель международных турниров, этапов Кубка мира WSB. Любители бокса знают этого нашего спортсмена".
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