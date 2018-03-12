Пермские пейнтболисты - серебряные призеры Кубка России
Пейнтболисты пермского «Файтера-Прошар» снова в призах. На этапе Кубка России в Москве «Про айс» состязались 15 команд. В элитном первом дивизионе пермяки завоевали серебро. В финале не столько уступили, сколько не выиграли так называемую сборную мира. В зимний - период отпуска профессиональных команд - под флагами красноярского Енисея выступают топ-игроки из «Хьюстон Хит» и Русского легиона в полном составе.
Сергей Туголуков, капитан пейнтбольной команды «Файтер-Прошар»: "Сейчас у всех команд было огромное удовольствие и польза поиграть с про-игроками и у нас это лучше всех получилось. Мы достойно бились. Мы с ними дважды встретились в отборах, и в финале со счётом 4:2 проиграли".
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