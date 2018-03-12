Пермь. Вести-Спорт
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-Пейнтболисты пермского «Файтера-Прошар» снова в призах. На этапе Кубка России в Москве «Про айс» состязались 15 команд. В элитном первом дивизионе пермяки завоевали серебро. В финале, не столько уступили, сколько не выиграли так называемую сборную мира.
- Пермь приняла матч по боксу между сборными России и Казахстана.
- 9 марта в Перми прошел 2-й чемпионат по парусному спорту в классе «Зимний кайтинг».
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