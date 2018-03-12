Студенты делают выбор

Представители избиркома Пермского края отправились сегодня к иногородним студентам пермских вузов, чтобы выяснить, понятен ли им порядок голосования в их конкретном случае, а если надо, то помочь.

Подробно и доходчиво, как на лекции. Для студентов сельхозакадемии пункт приёма заявлений открылся в библиотеке вуза. Ксения Вырыпаева - одна из тех, кто планирует прикрепиться к избирательному участку по соседству с общежитием. Учиться девушка приехала из Свердловской области.

Ксения Вырыпаева, студентка ПГСХА:

- Домой я не поеду и голосовать мне удобней по месту проживания, в Перми.

Всё, что нужно - паспорт и 5 минут личного времени. Специалисты проконтролируют, чтобы заявление было правильно заполнено.

Здесь же можно задать любые вопросы. К примеру, если вы забыли паспорт, член избирком расскажет, как оформить такое же заявление с помощью портала госуслуг или - позже на своём избирательном участке. Но очередь говорит о том, что сделать это в родном вузе ребятам проще и веселее. Во время ожидания можно обсудить все новости.

Виктория Мокрецова, студентка ПГСХА: "Я решила прикрепиться сюда, к участку, ближе к своему общежитию. Считаю, что не нужно оставаться равнодушным. Кого мы выбираем, это именно для нас значимо".

На сегодняшний день в таких вузовских пунктах Пермского края заявления оформили более 2 тысяч студентов.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "Как вы видите, достаточно активно проходит этот порядок. Особенно в преддверии праздников, поскольку сейчас на 4 дня все поедут домой. Останется единственный день - 12 марта - для того чтобы написать, успеть подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения.

18 марта студентов, как и всех избирателей до 35 лет, ожидает приятный бонус - билеты в кино. Ну а пока приобщиться к выборному процессу можно с помощью гаджетов и современных сервисов - к примеру, создать собственный клип.