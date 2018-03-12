Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермские пейнтболисты - серебряные призеры Кубка России

Пермский край. Неделя за 159 секунд →

Студенты делают выбор

смотреть видео

студенты

Представители избиркома Пермского края отправились сегодня к иногородним студентам пермских вузов, чтобы выяснить, понятен ли им порядок голосования в их конкретном случае, а если надо, то помочь.

Подробно и доходчиво, как на лекции. Для студентов сельхозакадемии пункт приёма заявлений открылся в библиотеке вуза. Ксения Вырыпаева - одна из тех, кто планирует прикрепиться к избирательному участку по соседству с общежитием. Учиться девушка приехала из Свердловской области.

Ксения Вырыпаева, студентка ПГСХА:

- Домой я не поеду и голосовать мне удобней по месту проживания, в Перми.

Всё, что нужно - паспорт и 5 минут личного времени. Специалисты проконтролируют, чтобы заявление было правильно заполнено.

Здесь же можно задать любые вопросы. К примеру, если вы забыли паспорт, член избирком расскажет, как оформить такое же заявление с помощью портала госуслуг или - позже на своём избирательном участке. Но очередь говорит о том, что сделать это в родном вузе ребятам проще и веселее. Во время ожидания можно обсудить все новости.

Виктория Мокрецова, студентка ПГСХА: "Я решила прикрепиться сюда, к участку, ближе к своему общежитию. Считаю, что не нужно оставаться равнодушным. Кого мы выбираем, это именно для нас значимо".

На сегодняшний день в таких вузовских пунктах Пермского края заявления оформили более 2 тысяч студентов.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "Как вы видите, достаточно активно проходит этот порядок. Особенно в преддверии праздников, поскольку сейчас на 4 дня все поедут домой. Останется единственный день - 12 марта - для того чтобы написать, успеть подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения.

18 марта студентов, как и всех избирателей до 35 лет, ожидает приятный бонус - билеты в кино. Ну а пока приобщиться к выборному процессу можно с помощью гаджетов и современных сервисов - к примеру, создать собственный клип.

 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 12.03.2018 в 14:58 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермские пейнтболисты - серебряные призеры Кубка России

Пермь. Вести-Спорт

Нефтяники устроили для женщин праздник

«Мистер университет»: Создан для женщин

Киты еды в Океане

На эспланаде поставят памятник Счастливой семье

В Перми за сутки раскупили 3 миллиона цветов

Вести Пермь. События недели

Похищенные миллионы: Экс-ректору фармакадемии вынесли приговор

С праздником, дорогие женщины!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермские пейнтболисты - серебряные призеры Кубка России

Пермский край. Неделя за 159 секунд →

Обратите внимание

в Перми

Открой в себе музыканта

В Перми начала работу музыкальная школа для взрослых.
12.03.2018 в 16:35

Метки: в Перми, Общество, Культура

На лед под парусами

9 марта в Перми прошел 2-й чемпионат по парусному спорту в классе «Зимний кайтинг».
12.03.2018 в 16:08

Метки: в Перми, Общество, Спорт

В Перми прошёл матч по боксу между сборными России и Казахстана

Соревнования посвящены 70-летию прикамской Федерации бокса.
12.03.2018 в 15:46

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Пермский край. Неделя за 159 секунд

События и темы, о которых стоит сказать особо.
12.03.2018 в 15:24

Метки: в Перми, Общество

Студенты делают выбор

Для студентов сельхозакадемии пункт приёма заявлений открылся в библиотеке вуза.
12.03.2018 в 14:58

Метки: в Перми, Общество, Образование

В России

Пермские пейнтболисты - серебряные призеры Кубка России

На этапе Кубка России в Москве «Про айс» состязались 15 команд.
12.03.2018 в 14:13

Метки: в Перми, В России, Спорт

С праздником, дорогие женщины!

Мужчины поздравляют прекрасную половину человечества с Международным женским днем.
07.03.2018 в 17:45

Метки: в Перми, В России, Общество

Пермь посетил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин

Вице-премьер проверил, как в Пермском крае обстоят дела с диверсификацией экономики.
07.03.2018 в 09:43

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика, Власть

«Амкар» сыграл вничью с «Зенитом»

Матч изобиловал острыми моментами.
06.03.2018 в 15:23

Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Михаил Бабич поздравил женщин ПФО с 8 Марта

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич поздравил женщин с наступающим праздником.
06.03.2018 в 14:13

Метки: в Перми, В России, Власть

Лента новостей RSS каналы

Открой в себе музыкантаОткрой в себе музыканта

На лед под парусамиНа лед под парусами

В Перми прошёл матч по боксу между сборными России и КазахстанаВ Перми прошёл матч по боксу между сборными России и Казахстана

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Студенты делают выборСтуденты делают выбор

Пожар на складе тушили 3,5 часаПожар на складе тушили 3,5 часа

Пермские пейнтболисты - серебряные призеры Кубка РоссииПермские пейнтболисты - серебряные призеры Кубка России

Кудымкар принимал Зимний фестиваль ГТОКудымкар принимал Зимний фестиваль ГТО

Над Прикамьем пролетает МКСНад Прикамьем пролетает МКС

«Ледовый сезон» подошел к концу«Ледовый сезон» подошел к концу

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Нефтяники устроили для женщин праздникНефтяники устроили для женщин праздник

«Мистер университет»: Создан для женщин«Мистер университет»: Создан для женщин

Киты еды в ОкеанеКиты еды в Океане

На эспланаде поставят памятник Счастливой семьеНа эспланаде поставят памятник Счастливой семье

В Перми за сутки раскупили 3 миллиона цветовВ Перми за сутки раскупили 3 миллиона цветов

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Похищенные миллионы: Экс-ректору фармакадемии вынесли приговорПохищенные миллионы: Экс-ректору фармакадемии вынесли приговор

С праздником, дорогие женщины!С праздником, дорогие женщины!

ГТО все возрасты покорныГТО все возрасты покорны

В Чайковском пройдет финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплинаВ Чайковском пройдет финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина

Слово о ГорькомСлово о Горьком

МЧС предупреждает: сильный ветерМЧС предупреждает: сильный ветер

Права инвалида защитила прокуратураПрава инвалида защитила прокуратура

День Победы: нужны волонтёрыДень Победы: нужны волонтёры

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную