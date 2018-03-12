Нефтяники устроили для женщин праздник

В преддверии Международного женского дня торжественное собрание прошло в пермском ДК Гагарина. Сюда пригласили представительниц трудовых династий. Кроме подарков и цветов многим вручили еще и благодарственные письма.

Такие встречи - просто музыка души, - делится впечатлениями Валентина Васильевна. Она представляет одну из многочисленных династий пермских нефтяников и очень рада встрече с коллегами. А начиналось всё, как вчера, когда решила стать геологом.

Валентина Шутько, ветеран ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "И нисколько не жалею, работа мне очень нравилась, и по сей день нравится. Дети мои все тоже закончили нефтяной".

Это ежегодное торжественное собрание сотрудниц лукойловских предприятий в регионе. По видеосвязи всех поздравил президент нефтяной компании Вагит Алекперов. А здесь - цветы, подарки и награды - грамоты и благодарственные письма.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Это, конечно же, за трудовые успехи. Это те женщины, которые показали себя с очень положительной стороны на производстве. И это заслуженные люди своего коллектива".

Вот они - в зале, на сцене и на экране. Специально к встрече приготовили несколько роликов.

Женщин в «ЛУКОЙЛе» много, на всех предприятиях. Если говорить о нефтедобытчиках - только в аппарате управления более 500 сотрудниц.

Что касается рабочих профессий, на них в «ЛУКОЙЛ-Перми» трудится 370 женщин, и из 67 - это операторы по добыче нефти и газа.

По традиции, не обошлось без творческого сюрприза. После поздравлений и вручения наград на сцену вышли столичные гости - группа «Премьер-министр».