«Мистер университет»: Создан для женщин





В Перми прошел конкурс «Мистер университет». Из пяти финалистов выбрали самого лучшего. Событие прошло под лозунгом «Создан для женщин».

Финальный конкурс – домашнее задание. Все пять претендентов имеют равные шансы на победу. Каждый из них представляет свой факультет. Каждый из них уже прошел определенный отборочный тур.

Конкурс «Мистер университет» проводится уже три десятка лет. Есть свои определенные традиции. Проводят его всегда в преддверии международного женского дня. Одно из условий – прекрасный пол на сцену категорически не допускают. А в качестве судий выступают исключительно женщины.

Ирина Аносова, председатель профкома студентов ПГНИУ: "Конкурс проходит в нашем университете уже в 29-й раз. Он яркий, красочный и, находясь на месте члена жюри, всегда непонятно до последнего конкурса, кто выигрывает. Здесь можно реализовать и безумные фантазии, творческие идеи. Это все возможно на этой сцене, это все приветствуется. И кто ярче это сделает, кто искренне поговорит с залом, кто откроется, тот и будет победителем".

В 2018 году победителем конкурса "Мистер Университет" стал студент 2 курса географического факультета Андрей Меркулов.