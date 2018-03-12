Киты еды в Океане

В Перми появилось гастрономическое ноу-хау. В магазинах «Семья» открыли сеть кухонь-островов. Вся еда готовится прямо на глазах у покупателей. Ее выбор на любой вкус – от сочных бургеров до блюд для правильного питания.

Вместо красной ленты в честь открытия здесь перерезают багет. А на входе посетителей встречают морковь и брокколи. Внутри меню на любой вкус.

Формат «fast casual» - ноу-хау от «Китов еды» и сети магазинов «Семья». Несколько кухонь-островов в гастрономическом океане. Вся еда готовится на глазах у посетителей за рекордно быстрое время.

Популярные WOKи с рыбой, мясом или курицей, суши, роллы, разнообразие салатов и уже готовые блюда традиционной русской кухни - все это можно взять с собой - освободив, к примеру, вечер от приготовления ужина.

Эвелина Медведева, заместитель директора по развитию группы компаний «Киты еды»: "Мы надеемся, что в итоге Океан станет местом притяжения для жителей города, что они будут приходить сюда за продуктами, встречаться со своими друзьями".

Для этого оборудована комфортная зона со столиками и предусмотрен бизнес-ланч для студентов и офисных работников.

А еще посетителям предлагают сегодня проявить себя творчески - можно украсить имбирный пряник в виде кита и непременно после этого его съесть!

Формат магазинов с «открытыми кухнями» создатели планируют развивать и дальше.

Елена Серова, операционный директор сети магазинов «Семья»: "Развитие данного проекта - это наша следующая задача, мы планируем развивать этот проект, масштабировать его в сети, рассчитываем, что наши покупатели оценят это".

Впрочем, как и меню. Фаворит дня сегодняшнего - черный сочный бургер с чернилами каракатицы.